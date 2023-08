Ubisoft pourrait profiter du rachat d’Activision par Microsoft et grimpe en Bourse

- Bonne nouvelle pour Ubisoft. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé mardi avoir signé un accord pour les droits de streaming de la licence «Call of Duty» et de l’ensemble du catalogue de titres actuels ou à venir de son concurrent américain Activision Blizzard. En réaction, son titre bondissait de plus de 7% en Bourse mardi en milieu de journée.Cette opération, dont les modalités financières n’ont pas été communiquées, s’inscrit dans le cadre du projet révisé d’acquisition d’Activision par Microsoft, que le géant américain de l’informatique a présenté à la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni.«Cet accord donnera à Ubisoft les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d’Activision Blizzard, à l’exception des droits non exclusifs de streaming dans l’Espace économique européen, pour tous les jeux actuels et existants d’Activision Blizzard ainsi que pour ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft», a détaillé le groupe français dans un communiqué. A lire aussi: L'antitrust américain à l'épreuve du dossier Microsoft - Activision Jeux accessibles à distanceIl permettra à Ubisoft de «continuer à renforcer l’offre de contenu de son service d’abonnement Ubisoft+, ainsi que d’accorder des licences d’accès en streaming au catalogue actuel de jeux d’Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de ‘cloud gaming’, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles», a complété l’entreprise fondée par la famille Guillemot.L’accord ne porte pas sur la vente des jeux vidéo sous forme dématérialisée mais concerne les droits d’accès aux jeux «délocalisés». Les plateformes de «cloud gaming» offrent la possibilité de jouer à des productions de haute qualité graphique sans avoir à posséder de console de salon, ni d’ordinateur. La puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner ces jeux est générée par des serveurs informatiques hébergés à distance, tandis que le joueur réceptionne l’image sur l'écran connecté de son choix : téléviseur, ordinateur, smartphone ou tablette numérique.

Dimitri Delmond