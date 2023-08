Ubisoft pourrait profiter du rachat d’Activision par Microsoft et bondit en Bourse

- Bonne nouvelle pour Ubisoft. Son action s’est envolée mardi, après la signature par l'éditeur français de jeux vidéo d’un accord pour acquérir les droits de streaming du catalogue de l’américain Activision Blizzard, qui lui permettra d’accélérer son développement dans le «cloud gaming».Cet accord fait partie du projet révisé d’acquisition d’Activision par Microsoft, que le géant américain de l’informatique a présenté à la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni. Ainsi, l’accord avec Ubisoft ne sera mis en œuvre que si Microsoft mène à bien cette opération d’un montant de 75 milliards de dollars, dette incluse. La CMA, qui est le seul régulateur à bloquer la transaction, doit rendre les conclusions de sa nouvelle enquête d’ici au 18 octobre prochain. A lire aussi: L'antitrust américain à l'épreuve du dossier Microsoft - Activision Le titre Ubisoft a clôturé en hausse de 8,5%, à 29,2 euros, soit la plus forte hausse au sein du SBF 120, après avoir gagné jusqu'à 11% en séance. Cet accord est «intéressant» pour le groupe français car il porte sur «l’une des marques les plus emblématiques du secteur», Activision étant l'éditeur du jeu à succès «Call of Duty», commente Exane BNP Paribas. «Ubisoft a mené cette négociation de manière extrêmement opportuniste», salue un autre analyste basé à Paris.«Cet accord donnera à Ubisoft les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d’Activision, à l’exception des droits non exclusifs de streaming dans l’Espace économique européen, pour tous les jeux actuels et existants d’Activision ainsi que pour ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l’acquisition d’Activision par Microsoft», a détaillé mardi le groupe français dans un communiqué.La signature de cet accord fait de l’inventeur des «Lapins crétins» un acteur incontournable du marché du «cloud gaming», qui représente actuellement 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde. Avec cet accord, Microsoft fait savoir à tout le secteur que son partenaire privilégié sur le marché naissant des jeux en streaming est Ubisoft, souligne Jefferies.Un effet positif sur les revenus et les profitsLes enjeux financiers de cet accord n’ont pas été communiqués par les parties. Ubisoft dédommagera Microsoft pour les droits sur les jeux en streaming d’Activision Blizzard au moyen d’un «paiement exceptionnel et d’un mécanisme de fixation des prix de gros basé sur le marché, avec une option prévoyant une tarification en fonction de l’usage», a seulement fait savoir Brad Smith, le vice-président de Microsoft, dans un billet publié sur le site du géant américain. Contacté par l’agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d’Ubisoft a confirmé ces informations, sans apporter de précisions.«Ce paiement devrait avoir un impact sur le tableau des flux de trésorerie et non sur le compte de résultat» d’Ubisoft, observe Exane BNP Paribas. Le versement initial dont s’acquittera Ubisoft devrait être «modeste», selon JPMorgan, étant donné la taille actuellement limitée du marché du «cloud gaming».L’accord annoncé mardi permettra à Ubisoft de «continuer à renforcer l’offre de contenu de son service d’abonnement Ubisoft+, ainsi que d’accorder des licences d’accès en streaming au catalogue actuel de jeux d’Activision, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de ‘cloud gaming’, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles», a complété l’entreprise fondée et contrôlée par la famille Guillemot.Les plateformes de «cloud gaming» comme Luna (Amazon) donnent accès à des productions de haute qualité graphique sans avoir à posséder de console de salon, ni d’ordinateur. La puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner ces jeux est générée par des serveurs informatiques hébergés à distance, tandis que le joueur réceptionne l’image sur l'écran connecté de son choix : téléviseur, ordinateur, smartphone ou tablette numérique.En supposant que le développement du marché du «cloud gaming» accélère et atteigne une certaine échelle à moyen et long terme, cet accord pourrait être un important générateur de revenus et de profits pour Ubisoft, estime Exane BNP Paribas. Il pourrait s’agir d’une «opportunité de taille» pour le groupe si la part du «cloud gaming» dans le chiffre d’affaires de l’industrie des jeux vidéo, actuellement proche de 4%, venait à augmenter sensiblement, abonde JPMorgan. A lire aussi: Tencent va publier un jeu phare d'Ubisoft sur mobile

Dimitri Delmond