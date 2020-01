Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : porté par des propos de deux brokers Cercle Finance • 20/01/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Ubisoft avance de 2,2% cet après-midi, aidé notamment par des propos favorables de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 80 euros sur le titre de l'éditeur français de jeux vidéo. 'Les ventes du troisième trimestre devraient constituer un catalyseur positif et le marché actions valorise le free cash-flow des nouvelles sorties vers 10 euros par action, ce qui continue de sembler beaucoup trop peu', juge le broker en résumé de sa note. De même, Oddo BHF reste à 'achat' et remonte sa cible de 65 à 78 euros malgré l'échec de Ghost Recon Breakpoint, 'ayant de bonnes raisons d'être confiant pour le prochain exercice et jugeant la valorisation toujours attractive'.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +2.21%