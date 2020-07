Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : plusieurs départs de la direction Cercle Finance • 13/07/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé ce week-end des départs au sein de sa direction, 'suite à un examen rigoureux que la société a mené en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés'. Serge Hascoët a démissionné de son poste de chief creative officer, avec effet immédiat. Ce rôle sera assumé dans l'intérim par le PDG Yves Guillemot, qui supervisera personnellement une refonte complète du mode de collaboration des équipes créatives. Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens, quitte ses fonctions et la société avec effet immédiat. Par ailleurs, Ubisoft va nommer un nouveau responsable monde des ressources humaines, en remplacement de Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris 0.00%