Ubisoft, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 14 juin 2022

Le titre de l'éditeur de jeux vidéo se distingue à double titre. Ubisoft échappe à la baisse du marché et à celle des valeurs technologiques.

Points clés

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les franchises phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry et les séries Tom Clancy (Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow…) avec 141 millions de joueurs actifs;

- Chiffre d'affaires de 2,2 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 50 %, l’Europe pour 37 % et l’Asie-Pacifique pour 11 %) ;

- Jeux disponibles sur tout support : 33 % sur Playstation, 21 % sur XBox, 23% sur PC, 11 % sur Nintendo et 8 % sur mobiles ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D (type Google Stadia pour Assassin’s Creed Odyssey), maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Capital détenu par 2 actionnaires de référence -à 15,9 % du capital et 23,3 % des droits de vote par les frères fondateurs et la famille Guillemot et à 4 % par les salariés, Yves Guillemot étant président directeur général du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan solide, avec 1,7 Md€ de capitaux propres, 80 M€ de dette nette et 1,6 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Stratégie menée pour la communauté de joueurs : création et production de jeux video sur tous supports, dématérialisés, multi-joueurs et multi-plateformes via Ubisoft Connect / développement de franchises / respect des données des joueurs / qualité des infrastructures, renforcée par l’acquisition de l’hébergeur i3D.net ;

- Stratégie d'innovation menée par les départements Knowledge management et Groupe technologique d'une part, l'Innovation Lab d'autre part : ouverte sur l'animation et le film via Motion Pictures (série Les lapins crétins) / développant le streaming et le cloud gaming ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES et saluée par Sustain Analytics : recours aux énergies renouvelables pour les data centers français et canadiens / séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024, par rapport à 2019 / membre de Playing for the Planet ;

- Retombées de l’intégration de Ketchapp dont certains jeux seront intégrés dans le portable Weixin -980 millions d’utilisateurs- du chinois Tencent et développement d’un nouveau jeu Star Wars avec Lucasfilm Game ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes égal au chiffre d’annuaires annuel ;

- Puissance de production via l’organisation « Lead associate » des 45 studios de création, et technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution, le Web3, la VR, le voxel…).

La révolution du métavers - Ubisoft a réalisé une première étape dans la concrétisation de son métavers à travers le lancement d’Ubisoft Quartz, une plateforme où les joueurs pourront se procurer des objets virtuels certifiés et traçables sur une blockchain. De nouveaux acteurs ont levé ces derniers mois des centaines de millions de dollars. Leurs jeux (« Axie Infinity » ou «Blankos Block Party»), encore confidentiels, permettent aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs avatars ou de parcelles de terrain virtuel, qu’ils peuvent ensuite revendre à d'autres joueurs. Niantic, éditeur du jeu vidéo «Pokémon Go», vient de lever 300 millions de dollars pour financer des firmes opérant dans le métavers. La société s’est rapidement positionnée sur cette technologie dont est issu «Pokémon Go», qui a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus depuis sa sortie.