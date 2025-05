Ubisoft, plus forte baisse du SRD et du SBF 120 à la clôture de la séance du jeudi 15 mai 2025

(AOF) - Ubisoft (-18,20% à 9,55 euros)

Après trois séances de suite dans le vert, Ubisoft a dévissé après avoir dévoilé des perspectives décevantes. Sur l'exercice 2025-26, Ubisoft vise un net bookings stable - l'équivalent du chiffre d'affaires - (1,846 milliard d'euros), ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif. Les attentes du marché étaient bien plus optimistes : 2,11 milliards d'euros de net bookings, 248 millions d'euros de résultat opérationnel ajusté et 123 millions d'euros de free cash-flow. En outre, le redressement de ses comptes est de nouveau repoussé, provoquant un décrochage de son action. L'éditeur de jeux vidéo porte ses pertes à 29% depuis le 1er janvier. Cette nouvelle déception a poussé plusieurs brokers à abaisser leur recommandation : TP Icap Midcap passe d'Achat à Neutre et Oddo BHF de Surperformance à Neutre.

Points clés

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo, attirant 138 millions de joueurs uniques, créé en 1986 et détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Capital détenu à 25,42 % % du capital et 29,64 % des droits par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de 200 M€ de la base de coûts fixes par fermeture de bureaux et baisse des effectifs, suppressions de jeux & ventes d’actifs non-essentiels, construction de marques et de services Live plus puissants et sélectivité accrue, au prix de dépréciations, dans la R&D ;

- depuis juin, engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS,

- « redoublement d’efforts sur l’exécution », intégration des avis des joueurs par le biais de Title Updates et focus sur la génération de trésorerie,

- valorisation des jeux et streaming par les partenariats BtoB sur le back-catalogue ;

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Voxel et le cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et le déploiement de « Lead associate » pour les studios de création et Motion Pictures pour l'animation et le film ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, (10,8 % en 2024 vs 2019) ;

- Visibilité de l’activité avec un net booking quasiment égal au chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan un peu tendu : 1,7 Md€ de fonds propres, endettement net de 1,1 Md€ et capacité d’autofinancement négative de 291 M€ à fin septembre.

Défis

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Après les succès de Rainbow Six Siege et des franchises The Crew et Ghost Recon, attente de la réaction du public à la sortie fin 2024 de Assassin’s Creed Shadows ;

- Impact sur les ventes des améliorations, via Title Update, du nouveau jeu Star Wars Outlaws ;

- Après un repli de 20 % des revenus, une hausse de 12 % du net booking et une perte nette de 272 M€ au 1er semestre, objectif 2024-25 d’une hausse solide du net booking autour de 1,95 Md€ et d’un résultat opérationnel proche de l’équilibre, comme l’autofinancement libre ;

- Société ne distribuant pas de dividende.