Ubisoft, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 8 décembre 2022

Ubisoft (-4,62% à 26.840 euros)

L'éditeur de jeux vidéos a terminé lanterne rouge du SBF 120, alors que Gamestop, distributeur de jeux vidéo américain, a publié une perte plus lourde qu'attendu et un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions. En cause pour ce dernier, le manque de nouveaux jeux à succès et un ralentissement des dépenses des consommateurs. Le titre Ubisoft affiche une baisse de 43,86% sur les six derniers mois et de 59,63% sur 5 ans.

Points clés

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow 6, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 51 %, l’Europe pour 30 % et le reste du monde ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

Enjeux

- Priorités stratégiques :

- simplification de l’organisation, avec publishing mondial et non plus régional,

- concentration sur les opportunités les plus ambitieuses -d’abord Assassin’s Creed puis Rainbow Six et the Division, avec un objectif de 2 Mds€ de revenus en 2027,

- stratégie de portefeuille assurée par le Global Creative Office ;

- Stratégie d'innovation :

- « Lead associate » pour les 45 studios de création,

- technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Web3,le Voxel et le cloud computing avec Scalar…,

- Motion Pictures pour l'animation et les longs métrages,

- soutien aux start-up : 6 à 10 incubées chaque année ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 vs à 2019 ;

- Retombées de l’intégration de Ketchapp dont certains jeux sont intégrés dans le portable Weixin du chinois Tencent et développement d’un nouveau jeu Starwars avec Lucasfilm Game ;

- Montée rapide du mobile dans le net booking (27 %), celui-ci égalant le chiffre d’affaires annuel.

Défis

- Saisonnalité de l’activité centrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Renforcement des liens capitalistiques avec Tencent avec une option pour porter sa participation directe dans Ubisoft jusqu’à 9,99% ;

- Plan d’optimisation des coûts :

- fin 2022-23 stabilisation des effectifs au niveau de la fin 2021-22,

- au cours de 2023-24 : retour des coûts de structure au niveau de 2021-22 et maintien de la R&D au niveau de 2022-23, dernière année de croissance significative ;

- Après un effritement des ventes et une perte opérationnelle au 1er semestre, objectif 2022-2023 d’un net booking en croissance significative et d’un bénéfice opérationnel presque doublé autour de 400 M€.

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.