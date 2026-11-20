(Zonebourse.com) - Ubisoft (-7,7%) dévisse ce vendredi après la publication de résultats semestriels décevants, marqués par un creusement des pertes et une consommation de trésorerie toujours élevée. Malgré des réservations nettes supérieures aux attentes au deuxième trimestre et le maintien de ses objectifs annuels, l'éditeur français de jeux vidéo peine à convaincre les analystes. TP ICAP Midcap réitère sa recommandation à la vente et abaisse son objectif de cours, tandis qu'AlphaValue anticipe une nouvelle révision à la baisse de ses prévisions.

Au premier semestre de son exercice 2026-2027, clos fin septembre, Ubisoft a enregistré des réservations nettes (net bookings) de 644,7 millions d'euros, en recul de 16,5% sur un an, malgré une progression de 2,4% de son chiffre d'affaires, à 673,6 millions d'euros.

Au deuxième trimestre, les net bookings ont atteint 389 millions d'euros, dépassant l'objectif d'environ 370 millions d'euros fixé par le groupe, tout en affichant une baisse de 20,8% sur un an. Cette relative bonne surprise s'explique notamment par le lancement réussi d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, soutenu par une monétisation dynamique et une contribution plus importante que prévu des éditions premium.

Cette performance commerciale ne suffit toutefois pas à compenser la dégradation des résultats. Ubisoft a enregistré une perte opérationnelle non-IFRS de 155,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 27,1 millions d'euros un an auparavant. La perte nette non-IFRS s'est creusée à 248,6 millions d'euros, contre 161,4 millions d'euros au premier semestre précédent, pénalisée notamment par une hausse de 17% des dépenses de recherche et développement.

La génération de trésorerie constitue également un point de vigilance majeur. Le flux de trésorerie opérationnel s'est détérioré à -323,9 millions d'euros, contre -240,3 millions d'euros un an plus tôt, tandis que le free cash-flow ressort à -338,1 millions d'euros.

TP ICAP Midcap alerte sur le retour du risque financier

Pour le bureau d'études, la publication confirme la fragilité de la trajectoire financière d'Ubisoft, avec des tensions sur le bilan qui se matérialisent plus rapidement qu'anticipé.TP ICAP Midcap souligne notamment l'exercice de l'option de remboursement anticipé par les détenteurs de l'OCEANE 2028, pour un montant de 453 millions d'euros, réglé à la mi-novembre sur la trésorerie disponible du groupe, qui s'élevait à 1,03 milliard d'euros fin septembre.

Ce décaissement intervient alors qu'Ubisoft continue de brûler d'importantes quantités de trésorerie et doit faire face à une échéance obligataire de 675 millions d'euros en novembre 2027. Si l'éditeur assure progresser dans son plan de refinancement en deux volets, l'absence de précisions sur ses modalités entretient les incertitudes.

TP ICAP Midcap juge également les économies réalisées insuffisantes. Malgré une réduction de 6% des coûts fixes, à 660 millions d'euros, et une diminution des effectifs d'environ 1 100 personnes, les efforts de restructuration restent en deçà de ses attentes.

Dans ce contexte, le courtier abaisse une nouvelle fois ses estimations et ramène son objectif de cours de 4 à 3,60 euros, tout en maintenant sa recommandation à la vente. Il estime que les perspectives demeurent limitées d'ici la fin de l'exercice, sur fond de faiblesse opérationnelle et de tensions persistantes sur la structure financière.

Pour sa part, AlphaValue partage ce diagnostic prudent, mettant particulièrement l'accent sur l'ampleur des pertes et la détérioration des flux de trésorerie. Le bureau d'études considère que la surperformance des réservations nettes au deuxième trimestre ne permet pas de compenser la faiblesse de la rentabilité, dans un contexte de hausse des dépenses de développement et de génération de trésorerie négative.

Face à cette situation, AlphaValue prévoit de relever ses estimations de pertes pour l'exercice 2026-2027 et d'abaisser en conséquence son objectif de cours.

De son côté, Ubisoft tente de rassurer en confirmant ses perspectives annuelles. Pour le troisième trimestre, qui couvre la période d'octobre à décembre 2026, le groupe anticipe des réservations nettes d'environ 250 millions d'euros, avec notamment les sorties de Just Dance: Decades of Hits et Rayman Legends Retold. Sur l'ensemble de l'exercice, qui s'achèvera fin mars 2027, l'éditeur continue de tabler sur un recul de ses net bookings compris entre 7% et 9%, une marge opérationnelle non-IFRS négative dans des proportions similaires et une consommation de free cash-flow limitée à 500 millions d'euros.

Cet objectif de trésorerie implique toutefois une nette amélioration au second semestre, après les 338,1 millions d'euros déjà consommés au cours des six premiers mois.

À plus long terme, Ubisoft maintient son ambition de renouer avec un résultat opérationnel non-IFRS et un free cash-flow positifs dès l'exercice 2027-2028. Le groupe mise notamment sur les effets de sa nouvelle organisation, la poursuite de ses réductions de coûts et un calendrier de sorties renforcé autour de franchises majeures telles qu'Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon.

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