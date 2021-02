Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : plonge de -8%, retombe vers 77,5E Cercle Finance • 10/02/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Ubisoft plonge de -8%, ouvre un 'gap' de rupture sous 82,62E, et retombe vers 77,5E après la publication d'un chiffre d'affaire légèrement en deçà des attentes, suite au décalage du lancement de plusieurs jeux vidéos, sans compter une hausse du coût de développement en sus des délais. Le titre enfonce provisoirement le support des 78,8E du 31/12/2020 et 13/01/2021, ce qui l'expose à une rechute jusque sur le palier des 75E des 2/11 puis 15/12/2020.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -8.17%