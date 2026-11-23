AlphaValue a abaissé sa recommandation sur Ubisoft de acheter à accumuler, estimant que les objectifs financiers fixés par l'éditeur de jeux vidéo pour son exercice 2026-2027, qui s'achèvera fin mars prochain, apparaissent "irréalistes". Le bureau d'études a toutefois maintenu son objectif de cours à 4,01 euros. À la Bourse de Paris, le titre Ubisoft reculait de 2,1% peu avant 10h00, à 3,13 euros, prolongeant sa série noire après avoir déjà chuté de 23,2% vendredi. L'action s'achemine ainsi vers une cinquième séance consécutive de baisse.

Pour l'ensemble de l'exercice, Ubisoft table sur un recul de ses net bookings, indicateur proche du chiffre d'affaires, de l'ordre de 7% à 9%, ainsi que sur une marge opérationnelle négative dans les mêmes proportions. Le groupe anticipe également un flux de trésorerie disponible négatif pouvant atteindre 500 millions d'euros.

Au deuxième trimestre, les net bookings ont atteint 389 millions d'euros, dépassant l'objectif d'environ 370 millions d'euros communiqué par le groupe. Ils accusent néanmoins un repli de 20,8% sur un an.

Cette performance légèrement supérieure aux attentes s'explique notamment par le bon démarrage d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, porté par une monétisation dynamique et une contribution des éditions premium plus importante qu'anticipé.

Cette embellie commerciale ne suffit toutefois pas à masquer la nette dégradation des comptes. Ubisoft a enregistré une perte opérationnelle non-IFRS de 155,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 27,1 millions d'euros un an plus tôt.

La perte nette non-IFRS s'est, elle aussi, creusée, atteignant 248,6 millions d'euros, contre 161,4 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Cette détérioration s'explique notamment par une hausse de 17% des dépenses de recherche et développement.

Une consommation de trésorerie toujours préoccupante

Le flux de trésorerie opérationnel s'est dégradé à -323,9 millions d'euros, contre -240,3 millions d'euros un an auparavant, tandis que le flux de trésorerie disponible (free cash-flow) ressort à -338,1 millions d'euros.