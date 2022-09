Ubisoft: Oddo réitère son conseil après la montée de Tencent information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé hier soir la montée de Tencent au capital d'Ubisoft. Tencent investit 300 ME dans Guillemot Brothers (200 ME d'acquisitions de titres et 100 ME d'augmentation de capital) pour prendre 49,9% du capital de cette holding (et 5% seulement des droits de vote) qui détient 13,6% des actions Ubisoft.



L'opération est réalisée sur la base d'une valorisation de 80 E par action. Le nouveau concert Guillemot/Tencent monte à 19,8% dans le capital du groupe français de jeux vidéo (24,9% des droits de vote), à comparer à 15,4% avant pour le concert Guillemot (21.4% des droits de vote) souligne Oddo.



Le nouveau concert Guillemot/Tencent pourra augmenter sa participation jusqu'à 29,9% du capital et des droits de vote.



' Ces changements dans le capital d'Ubisoft n'ont pas de conséquence sur sa gouvernance et Tencent n'obtient aucun droit de veto opérationnel. Le partenariat stratégique mis en place en 2018 entre les 2 groupes se poursuit par ailleurs (développement sur mobile de franchises d'Ubisoft + lancement en Chine de jeux PC d'Ubisoft) ' indique Oddo.



' La mauvaise nouvelle est que cette opération est surtout intéressante pour la famille Guillemot (forte prime sur les actions cédées au sein de leur holding, pas de changement dans la gouvernance, verrouillage de la participation de Tencent...) et n'implique pas les actionnaires minoritaires (qui bénéficieront toutefois de rachat de titres sur le marché par le nouveau concert) ' rajoute l'analyste.



' Continuant à juger la société sous-valorisée malgré d'importantes difficultés opérationnelles, nous restons positifs sur la valeur avec un objectif inchangé à 55 E ' indique Oddo qui reste à Surperformance sur la valeur.