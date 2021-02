Ubisoft : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Ubisoft a publié hier soir son chiffre d'affaires du 3ème trimestre. Il atteint 1 001 ME, un niveau dépassant les attentes d'Oddo (950 ME) et la guidance des dirigeants (860/960 ME).

' La croissance s'avère particulièrement soutenue (+120%) mais à partir d'une base de comparaison favorable. Il s'agit du plus gros trimestre dans l'histoire du groupe qui a bénéficié du lancement de 4 titres ' indique l'analyste.

Les dirigeants tablent dorénavant sur un CA de 2 220/2 280 ME (soit 2 250 ME en moyenne) et sur un ROC de 450/500 ME (soit 475 ME en moyenne).

' Nos attentes et celles du consensus étaient plus élevées (respectivement 2350/2345 ME pour le CA et 520/510 ME pour le ROC) ' rajoute Oddo.

Oddo confirme sa recommandation Neutre avec un objectif de 75 E. ' Cette publication n'est pas de nature à justifier un changement majeur de nos prévisions de résultats avec un léger ajustement à la baisse pour FY21 (-8% pour le RN) et un maintien pour les exercices suivants (FY 22 et FY23) '.