Ubisoft : Oddo actualise son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo souligne des performances records (CA de 2241 ME et EBIT ajusté de 473 ME), proches de la moyenne des fourchettes de guidances (CA entre 2220/2280 ME et EBIT ajusté entre 450/500 ME).

' Le RN IFRS s'avère, quant à lui, décevant à 103 ME (intégrant 110 ME de dépréciation de goodwill et 34 ME de charges financières non récurrentes) ' indique l'analyste.

' Pour l'exercice FY22, les dirigeants communiquent des guidances qui ressortent mitigées par rapport aux attentes (CA : croissance à 1 chiffre et EBIT ajusté = 420/500 ME) '.

' Cette publication met sous pression nos prévisions de BPA qui sont abaissées en moyenne de 15% pour les 2 prochains exercices (dont 7% au niveau de l'EBIT ajusté) et s'inscrivent dorénavant pour FY22 dans la moyenne des fourchettes des guidances (vs haut auparavant) ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo reste Neutre sur la valeur avec un objectif de cours sans potentiel (actualisé à 60 E contre 65 E).