Ubisoft : nouvelle opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit de ses salariés, afin d'associer plus étroitement ses collaborateurs au développement et aux résultats futurs du groupe de jeux vidéo. Le nombre total maximum d'actions pouvant être acquises dans le cadre de la cession d'actions réservée a été fixé, par le conseil structurant, à 0,70% du capital, soit un nombre maximal de 864.762 actions à céder. Selon le calendrier prévisionnel de l'offre, la période de réservation se déroulera du 15 au 29 juin inclus, la période d'acquisition/souscription/révocation, du 12 au 19 août inclus, et l'augmentation de capital/règlement-livraison interviendra le 22 septembre.

