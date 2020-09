Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : nouvelle chief studios operating officer Cercle Finance • 01/09/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé que Virginie Haas, actuellement membre de son conseil d'administration, a été nommée executive director, chief studios operating officer et intègre à ce titre le comité exécutif, à compter de ce 1er septembre. Siégeant au conseil d'administration depuis 2017, Virginie Haas succède à Christine Burgess-Quémard qui prendra sa retraite d'ici la fin de l'année, après une carrière de plus de trente années chez l'éditeur de jeux vidéo. Virginie Haas 'fera bénéficier à Ubisoft de son expérience de plus de 30 ans dans les nouvelles technologies et les services IT, au cours desquels elle a occupé des postes de direction à l'échelle mondiale, tant au sein d'un leader mondial qu'au sein d'une start-up'.

