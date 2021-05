Ubisoft : nouveau repli, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de baisse aujourd'hui avec une perte de près de 1,3% (après -11% hier).

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires IFRS15 sur l'exercice 2020-21 de 2 223,8 ME, en croissance de 39,4% (42,7% à taux de change constants). Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 103,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,85 E.

Oddo souligne des performances records (CA de 2241 ME et EBIT ajusté de 473 ME), proches de la moyenne des fourchettes de guidances (CA entre 2220/2280 ME et EBIT ajusté entre 450/500 ME).

' Le RN IFRS s'avère, quant à lui, décevant à 103 ME (intégrant 110 ME de dépréciation de goodwill et 34 ME de charges financières non récurrentes) ' indique l'analyste.

' Pour l'exercice FY22, les dirigeants communiquent des guidances qui ressortent mitigées par rapport aux attentes (CA : croissance à 1 chiffre et EBIT ajusté = 420/500 ME) '.

' Cette publication met sous pression nos prévisions de BPA qui sont abaissées en moyenne de 15% pour les 2 prochains exercices (dont 7% au niveau de l'EBIT ajusté) et s'inscrivent dorénavant pour FY22 dans la moyenne des fourchettes des guidances (vs haut auparavant) ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo reste Neutre sur la valeur avec un objectif de cours sans potentiel (actualisé à 60 E contre 65 E).

Credit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Ubisoft et abaisse légèrement son objectif de cours, passant de 77 à 75 euros.

Le bureau d'analyses estime que les orientations de l'exercice 2022 sont conformes à ses attentes. En effet, alors que Credit Suisse tablait sur un résultat opérationnel compris entre 400 et 500 ME, Ubisoft a publié un objectif de 420 à 500 ME - à comparer aux 453 ME du consensus.

Dans ce contexte, l'analyste ne réalise que des changements mineurs à ses estimations de BPA 2022 (-2,6%) et 2023 (+0,2%).

Malgré un objectif de cours abaissé de 67 à 58 euros au lendemain d'une publication de l'éditeur de jeux vidéo, Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Ubisoft après la baisse du titre de -22% depuis le début d'année.

L'analyste juge que la stratégie d'Ubisoft apparaît 'plus risquée que jamais', alors que la direction anticipe pour 2021/22 des revenus moins importants qu'escompté à la suite d'un nouveau décalage de jeu AAA et que les dépenses R&D continuent d'augmenter fortement.

Il mentionne également le faible track-record de l'éditeur dans le Free-to-Play et ses doutes persistants sur la transition du portefeuille de jeux d'action-aventure vers le RPG, l'amenant à abaisser ses estimations de marge d'EBITDA ajusté et le potentiel long terme.