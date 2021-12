Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : nomination dans l'équipe éditoriale information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce la nomination de Fawzi Mesmar, game designer disposant de plus de 18 ans d'expérience au sein de l'industrie, au poste de vice-président de l'équipe éditoriale. Depuis la Suède, il rapportera à Igor Manceau, chief creative officer du groupe. Il fera bénéficier Ubisoft de l'expérience acquise au sein de King, Gameloft, Atlus, et plus récemment en tant que responsable de la conception chez DICE. Il a participé au lancement d'une vingtaine de jeu, dont Battlefield, Star Wars: Battlefront, Persona, et Candy Crush. Fawzi Mesmar est la dernière recrue de l'équipe éditoriale d'Ubisoft, suivant la nomination de Bio Jade Granger au poste de vice-présidente de l'éditorial en février 2021, ainsi que la nomination d'Igor Manceau en tant que CCO en septembre 2021.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -3.88%