Ubisoft : nomination d'une VP Diversité & Inclusion

(CercleFinance.com) - Ubisoft indique avoir nommé Raashi Sikka au poste de VP Diversité & Inclusion, avec pour mission de promouvoir, piloter et développer des stratégies d'inclusion et des initiatives en matière de diversité, nomination qui prend effet le 1er février 2021.

En collaboration avec l'équipe de direction, elle aura un mandat clair et un champ d'action élargi pour mener et mettre en oeuvre les changements qui impacteront les domaines clés des opérations et des activités de l'éditeur de jeux vidéo.

Raashi Sikka était auparavant responsable de la diversité et de l'inclusion pour les régions EMEA et APAC chez Uber, ainsi qu'au niveau mondial pour Uber Eats. Elle est aussi la co-fondatrice de The Inclusion Company, une société de conseil en D&I.