Ubisoft : nomination d'une chief people officer

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce la nomination d'Anika Grant au poste de chief people officer et membre du comité exécutif, à compter du 8 avril, poste auquel elle prend la responsabilité de la stratégie globale de l'éditeur de jeux vidéo en matière de ressources humaines. Rapportant directement au cofondateur et PDG Yves Guillemot, elle aura en charge le recrutement, la gestion des talents, le développement du leadership, ainsi que la rémunération et les avantages sociaux. Anika Grant fera bénéficier à Ubisoft de ses 19 ans d'expérience dans la conduite du changement au sein d'organisations majeures. Plus récemment, elle a été global HR director chez Dyson, où elle a supervisé une équipe de ressources humaines.

