Ubisoft: net bookings trimestriel supérieur à l'objectif

(CercleFinance.com) - Ubisoft dévoile un chiffre d'affaires IFRS15 en hausse de 12% à 323,5 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25, ainsi qu'un net bookings en progression de 8,3% à 290 millions, supérieur à son objectif d'environ 275 millions.



'Le trimestre a notamment été marqué par le lancement de XDefiant, dont les débuts sont encourageants puisque nous continuons à faire croitre l'audience à un rythme régulier', met en avant son co-fondateur et directeur général Yves Guillemot.



L'éditeur de jeux vidéo revendique plus largement 'des métriques d'engagements robustes, portées par les franchises Game-as-a-Service (GaaS)', ainsi qu'un 'important line-up à venir avec Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows'.



Ubisoft confirme donc ses objectifs annuels d'une croissance solide du net bookings, d'une légère progression du résultat opérationnel non-FRS et d'une hausse de la capacité d'autofinancement non-IFRS conduisant à un flux de trésorerie libre positif.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 20,91 EUR Euronext Paris -7,23%