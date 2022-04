Ubisoft Montréal nomme un vice-président, producteur exécutif de Rainbow Six

(AOF) - Le studio Ubisoft Montréal a annoncé la nomination de Cameron Lee au poste de vice-président, producteur exécutif d’une des marques les plus importantes d’Ubisoft, Rainbow Six. À compter d’aujourd’hui, il sera responsable de la stratégie à long terme de la marque, en collaboration avec l’ensemble des équipes internes.

Vétéran de l'industrie du jeu vidéo avec 20 ans d'expérience dans des postes de direction et de production, Cameron a œuvré sur des franchises reconnues telles que Dragon Age, Call of Duty et Tony Hawk. Il est également passionné des innovations centrées sur les joueurs, du gameplay de qualité, ainsi que des personnages riches au cœur de grandes franchises. Nous sommes ravis qu'il apporte son leadership stratégique, visionnaire et inclusif à la marque Rainbow Six.