Ubisoft : le titre chute de -6% après les perspectives

(CercleFinance.com) - Le titre chute ce matin de près de -6% après avoir publié hier soir son chiffre d'affaires du 3ème trimestre. Il atteint 1 001 ME, un niveau dépassant les attentes d'Oddo (950 ME) et la guidance des dirigeants (860/960 ME).

' La croissance s'avère particulièrement soutenue (+120%) mais à partir d'une base de comparaison favorable. Il s'agit du plus gros trimestre dans l'histoire du groupe qui a bénéficié du lancement de 4 titres ' indique l'analyste.

Les dirigeants tablent dorénavant sur un CA de 2 220/2 280 ME (soit 2 250 ME en moyenne) et sur un ROC de 450/500 ME (soit 475 ME en moyenne).

' Nos attentes et celles du consensus étaient plus élevées (respectivement 2350/2345 ME pour le CA et 520/510 ME pour le ROC) ' rajoute Oddo.

Oddo confirme sa recommandation Neutre avec un objectif de 75 E. ' Cette publication n'est pas de nature à justifier un changement majeur de nos prévisions de résultats avec un léger ajustement à la baisse pour FY21 (-8% pour le RN) et un maintien pour les exercices suivants (FY 22 et FY23) '.

Invest Securities estime que le principal élément marquant de cette publication du 3ème trimestre plutôt décevante est le resserrement des guidances de CA 2020/21 à 2,2-2,28MdsE (IS 2,36MdsE consensus 2,35MdsE) en raison du décalage de plusieurs jeux (déjà annoncé) et d'une concurrence accrue sur Rainbow 6.

' Par conséquent, la croissance attendue pour 2021/22e (+10%) devient plus exigeante, et la croissance toujours soutenue de la R&D en 21/22 combinée aux décalages des lancements pointent vers des coûts de R&D par jeu supérieurs à nos attentes ' indique l'analyste.

' Ces éléments font peser un risque accru sur la génération de cash. Enfin, les ventes record du T3 expliquées par 3 lancements de jeux AAA (vs O au T3 2019/20) et le contexte sanitaire étaient déjà anticipées par IS et le consensus ' rajoute Invest Securities.

Le bureau d'analyses confirme son opinion à vendre et abaisse son objectif de cours à 69E (contre 72E).