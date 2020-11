Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : le titre avance, UBS entame le suivi à l'achat Cercle Finance • 03/11/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'action Ubisoft profite mardi d'une note d'UBS, qui a indiqué avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 95 euros. A 10h40, le titre du concepteur français de jeux vidéo avanç de 0,9%, alors que l'indice SBF 120 grimpait de 1,8%.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.30%