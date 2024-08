Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: le titre à la peine, UBS reste à la vente information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Ubisoft signe l'une des plus fortes baisses du SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris après un recommandation négative d'UBS, qui réduit son objectif de cours sur le titre.



Vers 10h45, l'action du spécialiste des jeux vidéo perd autour de 1% alors que le SBF gagne 0,5%, ce qui conduit la valeur à accuser un recul de 25% depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS maintient sa recommandation 'vendre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 20 à 16 euros, représentant un potentiel baissier de 8%.



L'intermédiaire juge que le profil risque/rendement du titre est défavorablement orienté et explique redouter une révision à la baisse des prévisions établie par le consensus en dépit des bonnes critiques dont fait l'objet son dernier titre, 'Star Wars Outlaws'.



'S'il est vrai que 'Star Wars Outlaws' a reçu un accueil 'globalement favorable' avec une note de 77 sur metacritic, cette performance s'inscrit en ligne avec les précédents jeux du groupe', observe UBS.



'Cela renforce notre confiance dans la capacité du titre à s'écouler à quelque 10 millions de copies sur l'exercice 2024/2025, mais nous ne voyons pas d'indications allant dans le sens d'une amélioration de la qualité des produits, comme le visait justement le récent revirement stratégique', souligne l'analyste.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 17,39 EUR Euronext Paris -0,63%