Ubisoft : le titre a chuté hier après la sortie de Far Cry 6

(CercleFinance.com) - Le titre a chuté hier de -6,2% le jour de la sortie de Far Cry 6. Il s'agit de la sortie la plus importante pour l'exercice 2021-22 (à fin mars) de l'éditeur de jeux vidéo français.

' Un succès important de Far Cry 6 était nécessaire pour permettre au groupe de respecter ses guidances 2021-22 (croissance à 1 chiffre du CA et EBIT norme société compris entre 420 et 500mE) ' indique ce matin Invest Securities.

' Dans les estimations IS, Far Cry 6 devait représenter 9m d'exemplaires vendus et 14,9% du CA 2021-22 (ventes de jeu et PRI) ' rajoute le bureau d'analyses.