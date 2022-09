Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: le concert Guillemot-Tencent dépasse les 20% information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le concert composé (i) du groupe familial Guillemot, et (ii) de la société de droit hong-kongais Tencent Mobility Limited a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 14 septembre 2022, les seuils de 20% du capital et de 25% des droits de vote de la société anonyme Ubisoft Entertainment et détenir de concert 25 165 973 actions Ubisoft Entertainment représentant 34 273 760 droits de vote, soit 20,05% du capital et 25,05% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché par la société Tencent Mobility Limited.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -1.53%