Ubisoft : le CA du T3 à 416,2 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe Ubisoft annonce ce soir un chiffre d'affaires de 416,2 millions d'euros au T3 2019/2020, à comparer à 562 millions d'euros pour la même période lors de l'exercice précédent.

En baisse, le net bookings (455,5 millions d'euros) est néanmoins supérieur à l'objectif d'environ 410 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les revenus s'affichent pour leur part à 1,114 milliard d'euros, en baisse de -16,2%. 'La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-20 : net bookings d'environ 1 450 ME, résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 ME et 50 ME. Pour l'exercice 2020-21, Ubisoft confirme ses objectifs : net bookings d'environ 2 600 ME, résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 ME', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.