Ubisoft: lancement prochain d'Ubisoft+ sur Xbox 06/01/2022

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce le lancement prochain sur Xbox d'Ubisoft+, son service d'abonnement qui permet aux joueurs d'accéder à plus de 100 jeux de l'éditeur et à des récompenses telles que des objets cosmétiques, des boosters et d'autres avantages en jeu.



Il proposera aussi Rainbow Six Extraction, son FPS tactique en coopération offrant une nouvelle expérience PVE en équipe aux millions de joueurs de l'univers Rainbow Six et au-delà, aux membres du Xbox Game Pass et du PC Game Pass lors du lancement du jeu le 20 janvier.



Ubisoft annonce également que Rainbow Six Siege sera disponible pour les membres du PC Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate à partir du 20 janvier et que sa disponibilité sur le Xbox Game Pass sera prolongée.