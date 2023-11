Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: lancement d'une émission d'OCEANEs 2031 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.



Le produit net financera les besoins généraux du groupe, l'accroissement de sa flexibilité financière et le refinancement de sa dette existante incluant le refinancement partiel des OCEANEs 2024 pour un montant maximum de 250 millions d'euros de valeur nominale.



Le prix de conversion/d'échange des obligations sera fixé avec une prime comprise entre 45 et 50% au-dessus du cours de référence, qui correspondra au prix par action fixé dans le cadre d'un placement accéléré simultané d'actions par l'éditeur de jeux vidéo.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris 0.00%