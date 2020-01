UBISOFT lance a cinquième saison de son programme Entrepreneurs Lab

(AOF) - Ubisoft annonce le lancement de la cinquième saison de son programme Entrepreneurs Lab. L'appel à projets pour les deux sujets retenus, Blockchain et Divertissement Social, est ouvert jusqu'au 1er mars 2020. Les entrepreneurs qui souhaitent postuler pourront choisir entre le parcours Station F à Paris, le plus grand campus de startups au monde, et le parcours Pixel à Singapour, un espace d'innovation de l'Infocomm Media Development Authority.

Mené par l'équipe du Strategic Innovation Lab d'Ubisoft, le programme accompagne les startups dans la création de solutions et services innovants, tout en rapprochant les équipes Ubisoft des tendances majeures qui pourraient transformer l'industrie du divertissement.

Il offre un modèle de collaboration qui repose sur l'engagement mutuel et le partage de connaissance sans aucune contrepartie ou participation financière. Les startups bénéficient du mentorat de certains dirigeants d'Ubisoft et ont accès à un large éventail d'experts dans toute l'entreprise.

" Le divertissement social est un champ que nous voulons explorer à la fois pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs de contenus Ubisoft. En collaborant avec des entrepreneurs talentueux dans un large éventail de domaines (musique, vidéo, spectacles, etc.), nous souhaitons contribuer à créer le divertissement de demain : des expériences engageantes, amusantes et créatives ", explique Catherine Seys, directrice de programme Ubisoft Entrepreneurs Lab. " Quant à la Blockchain, nous croyons fermement que la technologie n'a pas encore dévoilé tout ce qu'elle a à offrir. C'est notre cinquième saison sur le sujet, et il y a encore tellement de facettes que nous n'avons pas explorées. "