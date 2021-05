Ubisoft : lâche 10%, les analystes ajustent leur conseil

(CercleFinance.com) - Au lendemain de sa publication financière, le titre Ubisoft fait figure de lanterne rouge du SRD 120 et lâche plus de 10%.

Plusieurs analystes ont d'ailleurs révisé leur conseil sur le titre dans la journée, à l'instar d'Invest Securities qui réitère son opinion 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 67 à 58 euros.

L'analyste juge que la stratégie d'Ubisoft apparaît 'plus risquée que jamais', alors que la direction anticipe pour 2021/22 des revenus moins importants qu'escompté à la suite d'un nouveau décalage de jeu AAA et que les dépenses R&D continuent d'augmenter fortement.

De son côté, Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur Ubisoft, mais baisse lui aussi sa cible, de 77 à 75 euros, tout en estimant que les orientations 2022 sont 'conformes aux attentes'.

Enfin, Oddo reste Neutre sur la valeur avec un objectif de cours sans potentiel (actualisé à 60 E contre 65 E) et estime que le RN IFRS s'avère ' décevant à 103 ME (intégrant 110 ME de dépréciation de goodwill et 34 ME de charges financières non récurrentes)'.