Ubisoft : JP Morgan Chase se renforce au capital

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 22 mai, le seuil de 15% du capital d'Ubisoft et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 15,06% du capital et 13,69% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché. À cette occasion, JP Morgan Securities plc a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le même seuil.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +2.71%