Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: JP Morgan Chase à plus de 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 25 juillet, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft Entertainment, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



La banque américaine a précisé détenir à cette date et à ce jour, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 8.405.172 actions Ubisoft, soit 6,60% du capital et 6,06% des droits de vote de cet éditeur français de jeux vidéo.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 17,11 EUR Euronext Paris +0,71%