Ubisoft : incursion sous les 20E

(CercleFinance.com) - Ubisoft effectue une incursion vers 19,6E (au plus bas depuis mi-février 2016) après la franche cassure des 22,5E.

Le titre chute sous les 20E, l'objectif prédit par la dernière note de Bank of America.

Le prochain support se situerait vers 15E, le plancher du 6 juillet 2015.





