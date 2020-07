Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : 'gap' ouvert sous les 77,5E Cercle Finance • 13/07/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Ubisoft dévisse de près de 10% après l'annonce d'une série de départs de sa direction, ouvrant au passage un 'gap' sous les 77,5E. Une poursuite du décrochage pourrait ramener le titre vers le support de l'ancien corridor de 66/74E dont il était sorti le 1er juillet.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -8.21%