Ubisoft : flirte avec les 44E, attention à la volatilité

(CercleFinance.com) - Ubisoft semble avoir retrouvé du soutien vers 41,2E et avec un rebond de +7%, le titre flirte avec les 44E.

Cela ne suffit pas à inverser la dynamique baissière qui s'est enclenchée après le test des 49E (forte résistance moyen terme) début août.

Des vagues d'achats spéculatives peuvent déferler de nouveau à la moindre rumeur de renforcement au capital de Tencent, ou de l'officialisation d'une opération financière majeure.

Ubisoft reste donc sujet à de potentielles sautes de volatilité rendant très aléatoire les objectifs et la pertinence des résistances, telle que 49E.





