Ubisoft : flambe de +20% vers 50,9E

(CercleFinance.com) - Coup de tonnerre : Tencent le géant chinois, éditeur entre autre de jeux vidéos à l'audience planétaire, annonce souhaiter se renforcer au capital d'Ubisoft qui flambe de +20% vers 50,9E.

Le cours pulvérise d'un seul élan la résistance oblique des 48E, puis horizontale des 49,5E du 6 mai et atteint sa meilleure marque depuis le 14 février dernier.

Le prochain objectif sera le re-test du 'pic' des 54E du 20 janvier.





