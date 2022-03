Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: expansion de son réseau de R&D information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce l'expansion de son réseau de R&D. ' Ubisoft La Forge ', étend son modèle dans plusieurs studios à travers le monde avec des équipes désormais présentes au Canada (Ubisoft Montréal, Ubisoft Toronto), en Chine (Ubisoft Chengdu, Ubisoft Shanghai) et en France (Ubisoft Bordeaux).



' La Forge allie les ressources d'Ubisoft à l'expertise de chercheurs universitaires afin de faire progresser l'innovation dans l'industrie du jeu vidéo tout en contribuant à résoudre des problématiques du monde réel à travers des publications scientifiques ' indique le groupe.



Avec plus de 70 prototypes dont 30 déjà intégrés aux technologies de production et plus de 25 publications scientifiques majeures, La Forge englobe aujourd'hui la majorité des activités de R&D technologique du Groupe.





