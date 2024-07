Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: entouré après un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Ubisoft bondit de plus de 8% à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Jefferies directement de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 29 euros, une nouvelle cible recelant presque 50% de potentiel de hausse.



'Une combinaison d'un solide pipeline 2025 basé sur une propriété intellectuelle éprouvée, un changement réel d'orientation de la monétisation vers les revenus récurrents, l'inflexion du FCF et la faible valorisation déclencheront une revalorisation', estime-t-il.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 21,26 EUR Euronext Paris +8,14%