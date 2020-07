Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : ensemble des résolutions approuvé en AG Cercle Finance • 03/07/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce que son assemblée générale réunie le 2 juillet, avec un quorum de 75,8%, a adopté l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour, dont la nomination de John Parkes en tant qu'administrateur représentant des salariés actionnaires. Les actionnaires ont aussi voté les résolutions autorisant le conseil d'administration à octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions au profit des salariés, levier de la politique de recrutement et de fidélisation des équipes du groupe.

