Ubisoft : en route pour le re-test des 84E du 27/10

(CercleFinance.com) - Ubisoft grimpe vers 83,7E et se retrouve proche du re-test du zénith des 84E du 27/10 (clôture) voir des 85E (du 14 et 28/10 en intraday, voir du 30 avril 2019). L'objectif suivant serait le re-test des 100E du 10/10/2018.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +4.89%