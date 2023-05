Ubisoft en repli : fin d'exercice capitale pour les objectifs annuels

(AOF) - Ubisoft (-2,13% à 24,86 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120. Si l’éditeur de jeux vidéo a dévoilé une lourde perte annuelle, elle est conforme à l’avertissement lancé en janvier. Ubisoft a par ailleurs bien confirmé ses prévisions annuelles, mais comme le souligne TP Icap Midcap, de la patience est encore nécessaires pour les investisseurs.

" Les perspectives, bien que positives, restent à confirmer, le groupe donnant RDV au 12 juin pour avoir le détail de line-up, sans contredire de manière franche les rumeurs de décalage de certains jeux, dont l'un des principaux : Assassin's Creed Mirage ", souligne l'analyste.

Jefferies juge pour sa part " fort probable que le pipeline soit encombré vers la fin de l'année ". " Nous aurions préféré que les lancements soient plus uniformément répartis tout au long de l'année, car il y a maintenant un petit risque de cannibalisation des ventes, surtout dans une année où les consommateurs semblent un peu plus prudents dans leurs dépenses en jeux ", prévient le broker.

Sur l'exercice 2022-2023, clos fin mars, Ubisoft a essuyé une perte nette, part du groupe de 494,2 millions d'euros contre un bénéfice de 79,1 millions d'euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle ajustée (non-IFRS) s'élève à 500,2 millions d'euros contre un profit de 407,6 millions d'euros sur l'exercice précédent. Ubisoft avait annoncé en janvier la dépréciation accélérée d'environ 500 millions d'euros de la R&D capitalisée.

Le net bookings, l'équivalent des revenus, s'est élevé à 1,7395 milliards d'euros, en baisse de 18,3% (-21% à taux de change constants). Les analystes sont déçus car le groupe le groupe visait un repli de plus de 10%.

" Les résultats 2022/23 traduisent les difficultés du secteur du jeu vidéo, amplifiées par les difficultés stratégiques et commerciales d'Ubisoft ", rappelle Invest Securities.

" Nous poursuivons notre plan de réduction des coûts d'au moins 200 millions d'euros sur les deux prochaines années. Grâce à un contrôle strict des recrutements et après les premières restructurations ciblées, nos effectifs totaux sont passés sous la barre des 20 000 salariés, " a indiqué Frédérick Duguet, Directeur financier. Les coûts de structure ont amorcé leur descente avec un repli de 2% par rapport à l'année dernière au second semestre 2022-23.

" Le mouvement de restructuration de coûts est confirmé et déjà enclenché. Il devrait permettre au groupe de générer du cash flow au niveau opérationnel, génération de cash qui devrait être renforcée par plusieurs potentielles cessions ", explique TP Icap Midcap.

Dans le cadre de son recentrage sur les opportunités de croissance les plus porteuses et de la réallocation progressive de son capital, Ubisoft augmentera le nombre de talents collaborant sur la franchise Assassin's Creed de 40% au cours des prochaines années afin de soutenir ses ambitions de croissance.

Pour l'exercice en cours, Ubisoft a confirmé ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 millions d'euros. Le groupe commercialisera 4 jeux de première importance, Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones et un quatrième, dont le nom n'est pas connu. Le consensus s'élève à 362,5 millions d'euros pour le résultat opérationnel ajusté.

Ces objectifs " nécessiteront un deuxième et surtout un troisième trimestre très fort. Ils sont par conséquent soumis à l'aléa commercial sur les jeux amenés à être lancés cette année (et à l'absence de nouveaux décalages) ".

Pour Jefferies, si Assassin's Creed Mirage se vendra probablement bien, les 3 autres propriétés intellectuelles n'ont pas fait leurs preuves. " Nous pensons que l'autre grand jeu sera lancé en février/mars 2024, compte tenu du secret actuel, et qu'il ne contribuera donc pas beaucoup à l'exercice 2024 " ajoute le broker. Et ce dernier de rappeler que les retards dans les jeux sont également fréquents dans l'industrie.

Le net bookings du premier trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 240 millions d'euros, sachant qu'aucun jeu d'importance ne sera lancé au cours de cette période.

Points clés

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, the Crew, Ghost Recon, Rainbow 6 … ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Md€ réparti entre l’Amérique du nord pour 51 %, l’Europe pour 30 % et le reste du monde ;

- 5 forces pour le modèle d’affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue »), rentabilité via la digitalisation ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot ;

- Bilan solide, avec 1,8 Md€ de capitaux propres, 331M€ de dette nette et 1,5 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Priorités stratégiques révisées début 2023 :

- construction de marques et de services Live plus puissants, d’où l’arrêt du développement de 7 projets,

- concentration sur moins de titres, d’où la dépréciation d’environ 500 M€ de R&D capitalisée, concernant les jeux premium et Free-to-Play,

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de + 200 M€ de la base de coûts non-variables de plus de 200 millions d’euros au cours des deux prochaines années ;

- Stratégie d'innovation :

- « Lead associate » pour les 45 studios de création,

- technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Web3 ,le Voxel et le cloud computing avec Scalar…,

- soutien aux start-up : 6 à 10 incubées chaque année ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 (vs 2019) ;

- Montée rapide du mobile dans le net booking (27 %), égal au chiffre d’affaires annuel.

Défis

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Après les déceptions commerciales de l’hiver, quel accueil du public à Skull and Bones dont le lancement a été une fois de plus reporté ;

- Dégradation du climat social, notamment en France ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec le Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Après une perte opérationnelle au 1er semestre, abaissement des objectifs :

- 3ème trimestre 2022-2023 : net booking de 725 M€,

- exercice 2022-23 : recul de + 10 % des ventes, bénéfice opérationnel autour de 400 M€ et perte nette de 500 M€ ;

- Fortes attentes pour 2023-24 avec les sorties d'Assassin's Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, Skull and Bones.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Recul historique du marché chinois

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.