Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: en net repli, gare à la cassure des 25,5E information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 16:07









(CercleFinance.com) - Ubisoft s'inscrit en forte baisse (-6% vers 25,45E), le titre du groupe de jeux vidéo étant pénalisé par une note de Bank of America, qui révise drastiquement à la baisse son objectif sur le titre, de 31 à 20E.

Et le broker maintient son opinion 'sous-performance' sur Ubisoft qui pourrait décrocher en direction de 22,5E en cas d'enfoncement des 25,4E.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -5.42%