Ubisoft : en hausse après plusieurs analyses positives

(CercleFinance.com) - Ubisoft avance de plus de 2% cet après-midi, aidé notamment par plusieurs analyses positives. Notons que le PER du prochain exercice retombe à près de 18 fois.

Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 80 euros sur Ubisoft, estimant que 'la nouvelle date de sortie pour Cyberpunk ne devrait pas impacter le tableau' pour l'éditeur français de jeux vidéo.

'Les ventes du troisième trimestre devraient constituer un catalyseur positif et le marché actions valorise le free cash-flow des nouvelles sorties vers 10 euros par action, ce qui continue de sembler beaucoup trop peu', ajoute le broker en résumé de sa note.

L'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Ubisoft, estimant que 'l'échec d'un jeu ne peut pas tout remettre en question, ayant de bonnes raisons d'être confiants pour le prochain exercice et jugeant la valorisation toujours attractive'.

'L'échec majeur du jeu Ghost Recon Breakpoint est l'explication principale du 'méga profit warning' lancé fin octobre pour l'exercice en cours 03/2020 (objectif de ROC ajusté = 20-50 ME vs 480 ME visés auparavant et 446 ME réalisés en 03/2019). Nous considérons qu'il s'agit surtout d'un accident sachant que l'organisation repose sur une diversification des studios de production (dont 5 lead vs 1 seul il y a quelques années), que les dirigeants ont toujours su réagir rapidement et que les fondamentaux du groupe restent solides (P&L profitable, bilan sain...)', indique le broker.

Oddo BHF fait ainsi passer son objectif de cours de 65 à 78 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de +25%.