Ubisoft: en forte hausse, l'avis d'un analyste

(CercleFinance.com) - Ubisoft s'arroge plus de 14% à Paris, au lendemain de l'annonce de ses résultats. Dans ce contexte, Deutsche Bank a annoncé relever son objectif de cours sur le titre, qu'il porte de 35 à 38 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



En dépit des craintes qui entouraient une éventuelle révision à la baisse des objectifs du groupe, l'éditeur de jeux vidéo a confirmé hier soir ses prévisions pour l'exercice 2023-2024, prévoyant toujours une 'forte croissance' de ses réservations nettes ('net bookings') accompagnée d'un résultat opérationnel annuel d'environ 400 millions d'euros, fait valoir l'analyste.



Des prévisions rassurantes qui font suite, selon lui, à de solides résultats au titre du troisième trimestre, durant lequel les réservations nettes ont dépassé, à 626 millions d'euros, l'objectif de 610 millions que s'était fixé la société, en dépit des performances plutôt décevantes du titre 'Avatar: Frontiers of Pandora'.



Alors que le titre a chuté de près de 30% ces quatre derniers mois du fait d'un intérêt grandissant des vendeurs à découvert dans l'optique d'un éventuel avertissement, ces résultats meilleurs que prévu devraient aider à restaurer la confiance du marché, conclut le bureau d'études, surtout au vu de l'impressionnant calendrier de sorties qui se profile pour l'exercice 2024/2025.







Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +13.81%