Ubisoft : en baisse, un broker se dit 'déçu'

(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft recule de -2,5% ce vendredi, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur celui-ci, même s'il note 'des résultats 2020 mitigés' et une 'prudence inattendue des dirigeants du fait du Covid-19'. 'Cette publication s'avère décevante car elle souligne qu'Ubisoft a plus à perdre qu'à gagner de la crise sanitaire. Elle met sous pression nos prévisions qui restent toutefois inchangées dans l'attente de voir les évolutions de l'épidémie au cours des prochaines semaines', commente le broker, pour qui 'le titre constitue toujours une conviction forte à l'Achat'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 78 euros sur le titre, pour un potentiel de +13%.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -2.37%