Ubisoft : en baisse, mais un broker a remonté sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft termine la journée dans le rouge (-5%), même si Credit Suisse a réitéré lundi son opinion 'surperformance' sur celui-ci, avec un objectif de cours revu à la hausse de 76 à 87 euros. Dans une note de recherche, le broker dit tenir compte du lancement prochain de 'Hyper Scape', un nouveau jeu qu'il voit avoir moins d'impact que son prédécesseur 'Apex Legends', mais pour lequel il envisage un effet positif sachant que la plupart des coûts encourus ont déjà été comptabilisés. S'il modifie peu ses prévisions pour l'exercice 2021, Credit Suisse dit relever son estimation de chiffre d'affaires pour 2022 de 3,5% et son objectif de BPA de près de 12%, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -4.98%