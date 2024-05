Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : dévisse de -15% sous 15,8E information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Ubisoft qui annonce des perspectives en-deçà des attentes dévisse de -15% sous 15,8E, effaçant tous ses gains depuis le 5 avril dernier.

Le titre retombe presque au contact d'une zone de soutien située vers 15,5E qui est désormais tout proche, le principal support moyen terme étant 18,75E ('fixing' d'ouverture du 20 mars).





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -13.24%