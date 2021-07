Ubisoft :des analystes restent neutre après le CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 2021-2022 s'élève à 352,8 ME au premier trimestre, en baisse de 17,4% (14,2 % à taux de change constants) par rapport aux 427,3 ME réalisés au premier trimestre 2020-2021. Il est en repli de 2,9% par rapport aux 363,4 ME réalisés au premier trimestre 2019-2020 (0,0% à taux de change constants).

Le net bookings du premier trimestre 2021-22 s'élève à 326,0 ME, supérieur à l'objectif d'environ 320,0 ME et en baisse de 20,5% (17,4% à taux de change constants) par rapport aux 410,0 ME réalisés au premier trimestre 2020-21.

Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 est attendu aux alentours de 340,0 ME. La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2020-21 : une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 ME et 500 ME.

Ubisoft a publié hier soir un chiffre d'affaires proche de la guidance (320 ME) et impliquant une décroissance significative (-21%) souligne Oddo.

L'analyste souligne que tous les indicateurs sont en retrait sur le trimestre (-22% pour le back catalogue et -21% pour le digital dont -13% pour le PRI) qui n'a bénéficié d'aucun lancement de jeu significatif.

Le retour à la croissance du CA est attendu au 2ème semestre où se concentreront les sorties de jeux (guidance CA du 2ème trimestre de 340 ME). Sur les prochaines années, une croissance à 2 chiffres du CA et une hausse de la rentabilité sont ainsi toujours évoquées.

' Cette publication n'est pas de nature à justifier un changement de nos prévisions de résultats (dont FY22 ODDO/Consensus : CA = +6/5% et ROC ajusté = 465/462 ME) ' indique l'analyste.

Oddo reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours sans potentiel significatif (60 E).

Invest Securities confirme également son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 53E (contre 58E).

L'analyste souligne que suite aux décalages de 2 jeux annoncés vendredi dernier initialement prévus pour le 2ème trimestre, la guidance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre diverge sensiblement du consensus (340 ME visé contre 568 ME attendu).

' Ces décalages n'ont pas conduit Ubisoft à modifier ses guidances, ne présentait pas d'enjeu particulier alors qu'il ne devrait représenter que 14% de l'ensemble des revenus attendus en 2021/22 (IS 2 394mE attendu) ' indique le bureau d'analyses.