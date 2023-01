Ubisoft décroche de près de 20% après son lourd profit warning

Le logo Ubisoft (Crédit: / Ubisoft)

(AOF) - Ubisoft dévisse de 19,48% à 19,22 euros au lendemain d'un important avertissement sur ses résultats. En réaction, JPMorgan abaissé sa recommandation de Surpondération à Neutre. Ubisoft a justifié ce profit warning par des lancements récents n'ayant pas donné les résultats attendus (Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023) et une détérioration des conditions macroéconomiques.

" Cet avertissement traduit les difficultés de l'environnement du secteur, ainsi que des erreurs stratégiques " explique Invest Securities. " Les performances opérationnelles actuelles et dans un futur récent vont refléter un momentum encore compliqué et une très faible visibilité ".

L'éditeur de jeux vidéo vise désormais sur l'exercice 2022-23, clos fin mars, une perte opérationnelle ajustée (non-IFRS) de 500 millions d'euros contre un profit de 400 millions d'euros précédemment. Le net bookings, l'équivalent des revenus, est désormais attendu en baisse de plus de 10% contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%.

Outre la réduction de sa prévision de net bookings, le nouvel objectif de résultat opérationnel ajusté prend en compte le report de Skull and Bones au début de l'exercice 2023-24 et la dépréciation accélérée d'environ 500 millions d'euros de la R&D capitalisée.

Le " contexte général a déclenché une révision complète de nos perspectives de revenus conduisant à une prudence accrue pour les années à venir " a précisé le groupe à propos de cette dépréciation. Cette dernière concerne des jeux premium et Free-to-Play à venir et les titres arrêtés.

Ubisoft communique aujourd'hui son objectif de résultat opérationnel ajusté 2023-24 à environ 400 millions d'euros, " reflétant la prudence nécessaire compte tenu de l'environnement actuel difficile, tout en prévoyant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up significativement plus riche ".

Dans un marché plus difficile, le groupe prévoit une réduction nette prévue de sa base de coûts non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. " Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle ", précise Ubisoft.

Le groupe a aussi décidé d'arrêter le développement de trois projets non-annoncés. Ubisoft souhaite renforcer son focus stratégique sur ses plus grandes marques et ses services Live.

Le groupe français juge que sa situation financière est solide avec environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 millions arrivant à échéance à la fin du mois.

Points clés

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin's Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow 6, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,1 Mds€ réparti entre l'Amérique du nord pour 51 %, l'Europe pour 30 % et le reste du monde ;

- 5 forces pour le modèle d'affaires : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

Enjeux

- Priorités stratégiques :

- simplification de l'organisation, avec publishing mondial et non plus régional,

- concentration sur les opportunités les plus ambitieuses -d'abord Assassin's Creed puis Rainbow Six et the Division, avec un objectif de 2 Mds€ de revenus en 2027,

- stratégie de portefeuille assurée par le Global Creative Office ;

- Stratégie d'innovation :

- « Lead associate » pour les 45 studios de création,

- technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Web3,le Voxel et le cloud computing avec Scalar…,

- Motion Pictures pour l'animation et les longs métrages,

- soutien aux start-up : 6 à 10 incubées chaque année ;

- Stratégie environnementale pilotée par le Bilan BEGES :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction des émissions par employé de 8,8 % en mars 2024 vs à 2019 ;

- Retombées de l'intégration de Ketchapp dont certains jeux sont intégrés dans le portable Weixin du chinois Tencent et développement d'un nouveau jeu Starwars avec Lucasfilm Game ;

- Montée rapide du mobile dans le net booking (27 %), celui-ci égalant le chiffre d'affaires annuel.

Défis

- Saisonnalité de l'activité centrée sur septembre-janvier, d'où la clôture des comptes à fin mars ;

- Renforcement des liens capitalistiques avec Tencent avec une option pour porter sa participation directe dans Ubisoft jusqu'à 9,99% ;

- Plan d'optimisation des coûts :

- fin 2022-23 stabilisation des effectifs au niveau de la fin 2021-22,

- au cours de 2023-24 : retour des coûts de structure au niveau de 2021-22 et maintien de la R&D au niveau de 2022-23, dernière année de croissance significative ;

- Après un effritement des ventes et une perte opérationnelle au 1er semestre, objectif 2022-2023 d'un net booking en croissance significative et d'un bénéfice opérationnel presque doublé autour de 400 M€.

